Quando ti ho visto entrare ho pensato a quanto mi manchi Sei bravissimo | Maria De Filippi ad Amici 24 abbraccia Holden che ha cantato Autodistruzione

Amici di Maria De Filippi”, Holden ieri sera, sabato 26 aprile, è tornato a cantare negli studi che lo hanno visto “nascere” artisticamente per presentare il nuovo singolo “Autodistruzione”. Il cantautore è stato accolto con molto affetto da Maria De Filippi che gli ha detto: “Quando ti ho visto entrare ho pensato a quanto mi manchi. Sei bravissimo”. La risposta dell’artista è stata: “Sono emozionatissimo, grazie, sono molto felice di essere qui”.Scritto, composto e prodotto dallo stesso artista, “Autodistruzione” è una riflessione sui propri errori, su come spesso questi ti feriscano e di come l’Autodistruzione possa essere una fuga da una realtà che non ci appartiene. “È determinante dove scegliamo di porre l’attenzione e la concentrazione, – ha commentato Holden nel presentare il brano – cosa decidiamo di vedere e di sentire. Ilfattoquotidiano.it - “Quando ti ho visto entrare ho pensato a quanto mi manchi. Sei bravissimo”: Maria De Filippi ad “Amici 24” abbraccia Holden, che ha cantato “Autodistruzione” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dopo aver partecipato alla 23esima edizione di “diDe”,ieri sera, sabato 26 aprile, è tornato a cantare negli studi che lo hanno“nascere” artisticamente per presentare il nuovo singolo “”. Il cantautore è stato accolto con molto affetto daDeche gli ha detto: “ti hohomi. Sei”. La risposta dell’artista è stata: “Sono emozionatissimo, grazie, sono molto felice di essere qui”.Scritto, composto e prodotto dallo stesso artista, “” è una riflessione sui propri errori, su come spesso questi ti feriscano e di come l’possa essere una fuga da una realtà che non ci appartiene. “È determinante dove scegliamo di porre l’attenzione e la concentrazione, – ha commentatonel presentare il brano – cosa decidiamo di vedere e di sentire.

