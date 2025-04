Sergio Bonelli Editore presenta GEA 7 LA ROTTURA DEL SIGILLO

Nuovo appuntamento con le avventure di Gea grazie all'arrivo in libreria e in fumetteria, dal prossimo 16 maggio, del settimo volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 7. LA ROTTURA DEL SIGILLO. Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni. Un'adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza! In questo volume, ci troviamo nel momento in cui, ormai, si è sparsa la voce dell'immane catastrofe che sta per abbattersi sul pianeta.

