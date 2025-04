Come affrontare la menopausa? L’attrice Naomi Watts suggerisce di prepararsi ed Elena le sue Cinque T

Naomi Watts torna a parlare di Come affrontare la menopausa, questa volta attraverso un reel su Instagram. L’attrice elenca le Cinque T, la roadmap che avrebbe voluto avere quando ha iniziato a sperimentare cambiamenti nel suo corpo inaspettatamente a 36 anni. Dopo la pubblicazione del suo libro “Il coraggio di parlarne“, dedicato alle donne che si apprestano a vivere questa nuova fase della vita, L’attrice snocciola altre gustosissime linee guida vissute sulla sua pelle.1. Teachers: trova persone di cui ti fidiUna dritta meno banale di quanto si possa pensare. Gli amici e i maestri allungano la vita, è proprio così. Leggi anche › menopausa: i 5 consigli di Naomi Watts per la salute mentale e fisica 2. Iodonna.it - Come affrontare la menopausa? L’attrice Naomi Watts suggerisce di prepararsi ed Elena le sue Cinque T Leggi su Iodonna.it torna a parlare dila, questa volta attraverso un reel su Instagram.elenca leT, la roadmap che avrebbe voluto avere quando ha iniziato a sperimentare cambiamenti nel suo corpo inaspettatamente a 36 anni. Dopo la pubblicazione del suo libro “Il coraggio di parlarne“, dedicato alle donne che si apprestano a vivere questa nuova fase della vita,snocciola altre gustosissime linee guida vissute sulla sua pelle.1. Teachers: trova persone di cui ti fidiUna dritta meno banale di quanto si possa pensare. Gli amici e i maestri allungano la vita, è proprio così. Leggi anche ›: i 5 consigli diper la salute mentale e fisica 2.

Cosa riportano altre fonti

È morta a soli 24 anni l'attrice Sophie Nyweide. La famiglia: «Si è curata da sola per affrontare tutti i traumi che si portava dentro, e questo l'ha portata alla morte» - L'attrice statunitense, che aveva debuttato al cinema a soli 10 anni, era nota soprattutto per il suo ruolo in Mammoth (2009) del regista Lukas Moodysson. L'ultima apparizione sugli schermi era avvenuta nel 2015 in occasione di uno show televisivo 🔗vanityfair.it

Menopausa: i 5 consigli di Naomi Watts per la salute mentale e fisica - Naomi Watts non smette di avere il coraggio di parlarne e aggiunge nuovi contenuti sulla Menopausa sui suoi social. Dopo la pubblicazione del suo libro “Il coraggio di parlarne“, dedicato alle donne che si apprestano a vivere questa nuova fase della vita, l’attrice snocciola altre gustosissime linee guida vissute sulla sua pelle. L’obiettivo è lo stesso: condividere con le sue fans orgogli e pregiudizi legati alla menopausa. 🔗iodonna.it

Caschetto liscio razor cut, tina platino e frangia piena. Il nuovo look da dark lady glaciale dell'attrice per la seconda stagione della saga - Alla soglia dei 58 anni, la star australiana Nicole Kidman non perde il gusto per le sperimentazioni beauty. Nell’ultima in ordine di apparizione, cambia radicalmente look per il copione di Nove perfetti sconosciuti stagione 2. Mantenendo comunque la sua invincibile passione per la tinta bionda. ... 🔗iodonna.it

Ne parlano su altre fonti

Menopausa: i 5 consigli di Naomi Watts per la salute mentale e fisica; Naomi Watts racconta in un libro la sua menopausa precoce: Mi sembrava la fine di tutto; Invecchiare divertendosi: i consigli di Naomi Watts e Brooke Shields; Naomi Watts senza trucco elenca le 10 cose che ama dell'invecchiare, tra queste: «Non focalizzarmi su quello che gli altri pensano di me. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Menopausa: i 5 consigli di Naomi Watts per la salute mentale e fisica - La menopausa secondo l'attrice Naomi Watts va affrontata con questi 5 consigli per manetenere a lunfo salute mentale e fisica ... 🔗iodonna.it

Questa attrice parla delle sue difficili relazioni intime con la menopausa precoce - “Mi vergognavo”: una toccante confessione sulla sessualità dopo la menopausa Ospite dello show di Drew Barrymore, Naomi Watts è ... ambito della sua cura, l'attrice indossa cerotti ormonali ... 🔗msn.com

Halle Berry annuncia: «Sono in menopausa» - Halle Berry è entrata ufficialmente in menopausa.L'attrice di 57 anni si è unita ... telemedicina specializzata nella menopausa, mentre Naomi Watts ha fondato Stripes, una società che offre ... 🔗msn.com