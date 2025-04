Incidente all' autodromo di Racalmuto | ventiseienne di Palermo trasferita in elisoccorso a Caltanissetta

Una ragazza di 26 anni è rimasta ferita durante le prove libere, organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica all'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, in provincia di Agrigento. In contrada Mezzarati è atterrato l'elisoccorso del 118, i sanitari hanno caricato la giovane e l'hanno trasferita in elisoccorso a Caltanissetta.

Agrigento, perde il controllo della moto e cade in autodromo: in gravi condizioni ragazza di 26 anni - L'incidente è avvenuto durante le prove libere, organizzate da un'associazione sportiva.