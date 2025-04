Non ci credo più a chi mi dice che è una guerra giusta mi vorrebbe zitto e a casa mia che è inutile gridare | Diodato torna con una nuova denuncia sociale

credo più” è il mantra di Diodato, il grido di dolore contro il muro di gomma della società e della politica. Un modo per urlare contro chi ci vuole tutti uniti da un pensiero unico, contro chi preferisce il silenzio alla protesta. Non è un caso che il cantautore sia tornato proprio nel giorno della Liberazione con un brano che, ancora una volta, sottolinea la sua urgenza di comunicare.Il brano segue la scia del progetto nato a seguito del singolo “Un Atto di Rivoluzione”, che ha portato il cantautore a visitare tre Associazioni che ogni giorno compiono il proprio atto di rivoluzione attraverso la conoscenza, l’arte, l’educazione, la solidarietà e l’empatia, trasformando concretamente il mondo in cui viviamo. Le realtà che il cantautore ha visitato durante il corso del suo tour teatrale sono l’Associazione Blitz a Palermo, il centro Mammut a Scampia e la casa delle Agriculture in Salento. Ilfattoquotidiano.it - “Non ci credo più a chi mi dice che è una guerra giusta, mi vorrebbe zitto e a casa mia, che è inutile gridare”: Diodato torna con una nuova denuncia sociale Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Non cipiù” è il mantra di, il grido di dolore contro il muro di gomma della società e della politica. Un modo per urlare contro chi ci vuole tutti uniti da un pensiero unico, contro chi preferisce il silenzio alla protesta. Non è un caso che il cantautore siato proprio nel giorno della Liberazione con un brano che, ancora una volta, sottolinea la sua urgenza di comunicare.Il brano segue la scia del progetto nato a seguito del singolo “Un Atto di Rivoluzione”, che ha portato il cantautore a visitare tre Associazioni che ogni giorno compiono il proprio atto di rivoluzione attraverso la conoscenza, l’arte, l’educazione, la solidarietà e l’empatia, trasformando concretamente il mondo in cui viviamo. Le realtà che il cantautore ha visitato durante il corso del suo tour teatrale sono l’Associazione Blitz a Palermo, il centro Mammut a Scampia e ladelle Agriculture in Salento.

Ne parlano su altre fonti

“Professori ‘morti di fame'”, sui social infuria il dibattito: “Telecamere in classe e pene più severe”, ma c’è chi dice: “Non si può essere come gli impiegati del catasto, alcuni sono senza personalità” - Un'insegnante, intervistata durante la trasmissione Far West su Rai 3, ha dipinto un quadro inquietante della situazione attuale nelle scuole del nostro Paese. L'articolo “Professori ‘morti di fame'”, sui social infuria il dibattito: “Telecamere in classe e pene più severe”, ma c’è chi dice: “Non si può essere come gli impiegati del catasto, alcuni sono senza personalità” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Non è vero che la pressione fiscale aumenta perché ci sono più occupati, come dice Meloni - La presidente del Consiglio Meloni ha fatto un'affermazione sbagliata in tv. Ha detto che la pressione fiscale aumenta perché c'è più gente che lavora. Il deputato Marattin ha chiarito che in realtà l'incremento della pressione fiscale, certificata dall'Istat, in realtà è dovuto al cosiddetto Fiscal Drag.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Adani è sicuro: «Questa è la quarta vittoria di fila, ma credo che sia stata la più convincente. Kolo-Vlahovic insieme? Difficile per un motivo» - di Redazione JuventusNews24Adani, opinionista Rai, ha parlato del successo di ieri della Juve contro il Cagliari e della convivenza Kolo Muani-Vlahovic. Le sue parole Lele Adani esprime la sua analisi a La Domenica Sportiva dopo la vittoria che la Juve ha conseguito contro il Cagliari. Ecco le sue parole, che vertono anche sul binomio tra Kolo Muani e Vlahovic. PAROLE – «Kolo Muani e Vlahovic insieme? È un po’ difficile farlo perché poi la Juventus ha quattro ali ed è difficile sceglierli insieme rispetto ad un determinato principio di gioco con il quale l’allenatore ha costruito ... 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Non ci credo più: perché la nuova canzone di Diodato sta scuotendo le coscienze (e colpisce al cuore del sistema); Don Giulio Mignani lascia la Chiesa: Non credo più al valore del battesimo; Diodato in Non ci credo più canta il risveglio collettivo: tra fragilità, empatia e palco; Don Giulio Mignani lascia la Chiesa: “Non credo più al valore del battesimo”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media