Convocati Atalanta la decisione definitiva di Gasperini su Mateo Retegui La lista completa dei nerazzurri

Convocati in casa Atalanta. Nonostante l'affaticamento di ieri, Mateo Retegui è presente stasera per Atalanta Lecce. Recuperato anche il difensore Berat Djimsiti. – Bellanova Raoul (16) – Brescianini Marco (44) – Carnesecchi Marco (29) –

