Concorso Ministero dei Trasporti per 300 professionisti in tutta Italia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un Concorso per laureati per il reclutamento di 300 unità a tempo pieno e indeterminato e pieno nell'area dei funzionari.Si ricercano varie figure professionali, tutte con profilo tecnico. La scadenza per l'invio delle domande di partecipazione è fissata alle 23:59 del 24 maggio 2025.Domanda di partecipazioneGli aspiranti in possesso di Spid, Cie, Cns o eIDAS devono inoltrare la candidatura sul portale inPA (inpa.gov.it). È inoltre necessario possedere una Pec. Per la partecipazione è richiesto il versamento di 10 euro.Figure ricercateIl Concorso del Mit è finalizzato alla ricerca di personale tecnico di varia formazione nelle diversi regioni Italiane.Il codice A è relativo alla ricerca di 130 ingegneri nel settore edile (lavori pubblici e infrastrutture):sedi centrali – 35 posti;provveditorato interregionale per le opere pubbliche – 15 posti Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; 15 posti Lombardia ed Emilia-Romagna; 10 posti Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; 15 posti Toscana, Marche e Umbria; 15 posti Lazio, Abruzzo e Sardegna; 15 posti Campania, Molise, Puglia e Basilicata; 10 posti Sicilia e Calabria.

