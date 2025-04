Criniti a Cagliarinews24 | Il Cagliari ha avuto paura di vincere contro la Fiorentina Luvumbo mi assomiglia Lapadula? Un giocatore come lui ci sarebbe servito

Cagliari, Antonio Criniti, ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24 dei rossoblù ma anche di Luvumbo e Coman Antonio Criniti ha vissuto tre stagioni intense con il Cagliari tra il 1991 e il 1994, collezionando 41 presenze e segnando quattro gol. L’ex attaccante piemontese ha lasciato il segno anche in campo internazionale, partecipando . Calcionews24.com - Criniti a Cagliarinews24: «Il Cagliari ha avuto paura di vincere contro la Fiorentina. Luvumbo mi assomiglia. Lapadula? Un giocatore come lui ci sarebbe servito» Leggi su Calcionews24.com L’ex attaccante del, Antonio, ha parlato in esclusiva adei rossoblù ma anche die Coman Antonioha vissuto tre stagioni intense con iltra il 1991 e il 1994, collezionando 41 presenze e segnando quattro gol. L’ex attaccante piemontese ha lasciato il segno anche in campo internazionale, partecipando .

