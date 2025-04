Firenze maxi rissa tra 20 giovani Ragazzo portato a Careggi per colpi in testa

Firenze, 27 aprile 2025 – maxi-rissa fra una ventina di giovani a Firenze, in via Verdi, la notte scorsa dove la polizia è stata avvisata dal 118. Il personale sanitario si è trovato a soccorrere, sul lato di via de' Lavatoi, un 20enne fiorentino che aveva ricevuto diversi colpi in testa ed è stato ricoverato al pronto soccorso di Careggi anche per eventuali valutazioni neurologiche e neurochirurgiche.Il ferito aveva anche un dito fratturato. L'emergenza è stata gestita dal 118 in codice di urgenza giallo. Alla polizia il 20enne non ha spiegato il motivo dello scontro in strada mentre coloro che vi hanno preso parte intanto erano fuggiti. Sulla vicenda, indagini degli uffici di via Zara per chiarire i motivi della rissa e chi vi ha partecipato. Lanazione.it - Firenze, maxi rissa tra 20 giovani. Ragazzo portato a Careggi per colpi in testa Leggi su Lanazione.it , 27 aprile 2025 –fra una ventina di, in via Verdi, la notte scorsa dove la polizia è stata avvisata dal 118. Il personale sanitario si è trovato a soccorrere, sul lato di via de' Lavatoi, un 20enne fiorentino che aveva ricevuto diversiined è stato ricoverato al pronto soccorso dianche per eventuali valutazioni neurologiche e neurochirurgiche.Il ferito aveva anche un dito fratturato. L'emergenza è stata gestita dal 118 in codice di urgenza giallo. Alla polizia il 20enne non ha spiegato il motivo dello scontro in strada mentre coloro che vi hanno preso parte intanto erano fuggiti. Sulla vicenda, indagini degli uffici di via Zara per chiarire i motivi dellae chi vi ha partecipato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Follia in centro storico a Firenze, maxi rissa per la consegna. Rider picchiato con una catena - Firenze, 26 aprile 2025 – Uno lo teneva per il collo, l’altro lo colpiva ripetutamente con una catena. Tutto per un’ordinazione sull’app di consegne di cibo a domicilio. Per una mancanza di rispetto. Di gerarchie. È accaduto giovedì pomeriggio alle 14 – di fronte a una folla attonita di passanti e turisti – nei pressi del Mc Donald’s di via Cavour, in pieno centro storico e a due passi dal Duomo. Secondo le prime ricostruzioni, due rider (fattorini), un 36enne e un 29enne del Bangladesh, si sono scagliati contro un collega, 39 anni del Pakistan. 🔗lanazione.it

Tram a batteria a Firenze, c’è il maxi bando: meno pali sui viali e in centro. Servono 20 milioni, ora la gara - Firenze, 20 marzo 2025 – La tramvia risponde a una duplice esigenza. Viabilità (più) sostenibile da un lato, circolazione più snella con meno auto su strada dall’altro. Un binomio che Palazzo Vecchio sta spendendo un giorno sì e l’altro pure dall’insediamento della (prima) giunta Funaro. L’assessorato alla Mobilità in mano ad Andrea Giorgio si è messo pancia a terra nel disegnare le linee di domani. 🔗lanazione.it

Tre arresti per la maxi rissa - Tolentino, 31 marzo 2025 – Armati di grosse mazze di legno, aggrediscono due fratelli. Sono stati individuati e arrestati dai carabinieri di Tolentino con l’accusa di lesioni gravissime, porto di armi e danneggiamento aggravato. Si tratta di un 27enne, un 29enne e un 36enne, tutti egiziani e operai di cantieri edili. Ora si trovano ai domiciliari con braccialetto elettronico. Lo scorso 22 febbraio era andata in scena una maxi rissa, iniziata nel negozio di kebab di via della Pace e proseguita in via Nazionale, vicino a un bar. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Firenze, maxi rissa tra 20 giovani. Ragazzo portato a Careggi per colpi in testa; Firenze, maxi rissa con cinture e locali insicuri: il Questore chiude un circolo privato; Rissa di fronte alla stazione: volano spintoni, calci e pugni; La guerra tra bande. Spari all’Isolotto e agguato alle Piagge. Fermati due ventenni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Firenze, maxi rissa tra 20 giovani. Ragazzo portato a Careggi per colpi in testa - Nottata difficile nel capoluogo toscano. Il ferito, che è del luogo, aveva anche un dito fratturato. Indagini della polizia per ricostruire cosa è accaduto ... 🔗msn.com

Follia in centro storico a Firenze, maxi rissa per la consegna. Rider picchiato con una catena - Firenze, 26 aprile 2025 – Uno lo teneva per il collo, l’altro lo colpiva ripetutamente con una catena. Tutto per un’ordinazione sull’app di consegne di cibo a domicilio. Per una mancanza di rispetto. 🔗msn.com

Firenze, maxi rissa con cinture e locali insicuri: il Questore chiude un circolo privato - Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze. La segnalazione di una rissa ha ... 🔗virgilio.it