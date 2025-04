Francesco Baccini le parole su Maria Teresa Ruta | Un flirt che ho dovuto smentire

Francesco Baccini è stato associato a quello di Maria Teresa Ruta, quando nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip nell'edizione 2020-2021, la conduttrice aveva parlato del cantautore come suo presunto flirt.Oggi l'artista sarà ospite della nuova puntata di Domenica In in onda dalle 14 su Raiuno. Nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, La Ruta ha infiammato un gossip quando confessava uno dei suoi presunti flirt: "Canta, ma scrive anche, un bel ragazzo, interessante. Più giovane di me. È successo più di 15 anni fa, non fatemelo dire.Spero mi possa perdonare: è Francesco Baccini, quell'anno ci era rimasto malissimo perché la sua canzone non era stata scelta per Sanremo, così l'ho invitato a vedere il festival a casa".Francesco Baccini il presunto flirt con Maria Teresa RutaQueste parole del volto tv, hanno alimentato la cronaca rosa del periodo con il figlio del cantautore genovese che ospite a Live Non È La D'Urso ripercorreva quei momenti fornendo la sua versione.

