Sofiia Yaremchuk 7ª con record italiano nella maratona di Londra vince Assefa

Sofiia Yaremchuk firma il record italiano nella maratona. La classe 1994 nata a Leopoli (Ucraina) conclude al settimo posto nella maratona di Londra con il tempo di 2h23’12”, appena due secondi al di sotto del primato nazionale stabilito sempre da lei nella maratona di Valencia 2023 (2h23’14”). Yaremchuk ora detiene i due migliori tempi italiani sui 42.195 km. Scende al terzo posto Valeria Straneo, che a Rotterdam nel 2012 cors in 2h23’44”. Gara di oggi vinta dall’etiope Tigst Assefa in 2h15’50”. nella volata per il secondo posto la spunta la kenyota Joyciline Jepkosgei (2h18’44”) sull’olandese Sifan Hassan (2h19’00”). Quarta l’altra etiope Haven Hailu Desse (2h19’17”).La top tenTigst Assefa (Etiopia) 2h15’50”Joyciline Jepkosgei (Kenya) 2h18’44”Sifan Hassan (Olanda) 2h19’00”Haven Hailu Desse (Etiopia) 2h19’17”Vivian Cheruiyot (Kenya) 2h22’32”Stella Chesang (Uganda) 2h22’42”Sofiia Yaremchuk (Italia) 2h23’12”Ellish McColgan (Gran Bretagna) 2h24’25”Rose Harvey (Gran Bretagna) 2h25’01”Susanna Sullivan (Stati Uniti) 2h29’30”Le migliori prestazioni italiane sui 42. Leggi su Sportface.it firma il. La classe 1994 nata a Leopoli (Ucraina) conclude al settimo postodicon il tempo di 2h23’12”, appena due secondi al di sotto del primato nazionale stabilito sempre da leidi Valencia 2023 (2h23’14”).ora detiene i due migliori tempi italiani sui 42.195 km. Scende al terzo posto Valeria Straneo, che a Rotterdam nel 2012 cors in 2h23’44”. Gara di oggi vinta dall’etiope Tigstin 2h15’50”.volata per il secondo posto la spunta la kenyota Joyciline Jepkosgei (2h18’44”) sull’olandese Sifan Hassan (2h19’00”). Quarta l’altra etiope Haven Hailu Desse (2h19’17”).La top tenTigst(Etiopia) 2h15’50”Joyciline Jepkosgei (Kenya) 2h18’44”Sifan Hassan (Olanda) 2h19’00”Haven Hailu Desse (Etiopia) 2h19’17”Vivian Cheruiyot (Kenya) 2h22’32”Stella Chesang (Uganda) 2h22’42”(Italia) 2h23’12”Ellish McColgan (Gran Bretagna) 2h24’25”Rose Harvey (Gran Bretagna) 2h25’01”Susanna Sullivan (Stati Uniti) 2h29’30”Le migliori prestazioni italiane sui 42.

