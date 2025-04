361magazine.com - Helena Prestes lascia di stucco con una frecciatina: a chi è rivolta?

e Javier Martinez: l’amore continua dopo il Grande Fratello, ma in live spunta unainaspettatae Javier Martinez, l’amore prosegue a gonfie vele e lo dimostrano i fatti. L’amore nato sotto i riflettori del Grande Fratello continua a far sognare i fan.e Javier sembrano più affiatati che mai anche fuori dalla Casa, tra viaggi, progetti comuni e tenere dediche sui social.Leggi anche Belen Rodriguez tra stile e bellezza: pronta a lanciare delle novitàLa modella hato tutti dicon unache non è passata inosservataPoche ore fa i due innamorati hanno realizzato una diretta Instagram per una chiacchierata informale con tutti i fan collegati.ha parlato del suo presente felice, ma non ha resistito a un commento pungente:“Meglio pochi ma buoni.