Spero guarisca Shaila Gatta l’ex fidanzato mette tutti in allarme | problemi irrisolti

Shaila Gatta, svelando dettagli inediti durante un’intervista concessa a Giada Di Micieli nella trasmissione radiofonica “Non succederà più”, in onda su Radio Radio. l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato senza filtri come la loro storia sia giunta al termine: una relazione durata un anno e mezzo, chiusa in modo brusco attraverso un semplice messaggio. “La nostra relazione è terminata tramite messaggio” ha spiegato, sottolineando come, nonostante il legame anche a livello familiare, non ci sia stato nessun confronto finale: “Non ci siamo mai più rivisti” ha ribadito, attribuendo la rottura alla crescente difficoltà di trovare tempo da dedicarsi reciprocamente e a un naturale cambiamento di priorità.>>“Esce con lei”. Leggi su Caffeinamagazine.it Alessandro Zarino è tornato a parlare della sua relazione con, svelando dettagli inediti durante un’intervista concessa a Giada Di Micieli nella trasmissione radiofonica “Non succederà più”, in onda su Radio Radio.tronista di Uomini e Donne ha raccontato senza filtri come la loro storia sia giunta al termine: una relazione durata un anno e mezzo, chiusa in modo brusco attraverso un semplice messaggio. “La nostra relazione è terminata tramite messaggio” ha spiegato, sottolineando come, nonostante il legame anche a livello familiare, non ci sia stato nessun confronto finale: “Non ci siamo mai più rivisti” ha ribadito, attribuendo la rottura alla crescente difficoltà di trovare tempo da dedicarsi reciprocamente e a un naturale cambiamento di priorità.>>“Esce con lei”.

