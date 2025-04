AEW | Arena Messico praticamente già sold out per Grand Slam aperti ulteriori settori

Grand Slam Messico, in collaborazione con la federazione messicana CMLL, presso la celebre Arena Messico di Città del Messico, considerata il tempio della lucha libre. Nella giornata di ieri si sono aperte le prevendite e praticamente l'Arena è andata sold out. Arrivano ottimi risultati dalla prevendita dei biglietti per Grand Slam Messico secondo quanto riportato da WrestleTix. L'Arena Messico è andata praticamente subito sold out tanto da portare alla decisione di aprire ulteriori settori dell'Arena. Inizialmente erano state aperte i soli settori inferiori per un totale di 6000 posti, ma visto l'andamento delle vendite sono stati poi aperti man mano altri settori. Grand Slam Messico sarà il primo evento targato AEW nel Paese.

