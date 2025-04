Moto2 Gonzalez detta legge nel GP di Spagna e torna leader del Mondiale 7 Vietti

Gonzalez rispetta il pronostico della vigilia e vince da favorito il Gran Premio di Spagna 2025, quinto atto stagionale del Mondiale Moto2. Weekend perfetto e Grand Chelem a Jerez de la Frontera per il padrone di casa iberico del team Intact GP, che ha dominato la scena partendo dalla pole position e tenendo la prima posizione per tutta la gara grazie ad un passo clamoroso.Secondo successo dell’anno (il terzo in carriera) per il 22enne nativo di Madrid, che torna così in vetta al campionato anche grazie al passo falso del connazionale Aron Canet, solo ottavo alle spalle del miglior azzurro Celestino Vietti. Podio odierno sul circuito andaluso completato dal belga Barry Baltus e dall’australiano Senna Agius, rispettivamente secondo e terzo.Quarto posto beffardo per il brasiliano Diogo Moreira, che non è riuscito a completare il sorpasso su Agius al penultimo giro vedendo sfumare la prima top3 della stagione. Oasport.it - Moto2, Gonzalez detta legge nel GP di Spagna e torna leader del Mondiale. 7° Vietti Leggi su Oasport.it Manuelrispetta il pronostico della vigilia e vince da favorito il Gran Premio di2025, quinto atto stagionale del. Weekend perfetto e Grand Chelem a Jerez de la Frontera per il padrone di casa iberico del team Intact GP, che ha dominato la scena partendo dalla pole position e tenendo la prima posizione per tutta la gara grazie ad un passo clamoroso.Secondo successo dell’anno (il terzo in carriera) per il 22enne nativo di Madrid, checosì in vetta al campionato anche grazie al passo falso del connazionale Aron Canet, solo ottavo alle spalle del miglior azzurro Celestino. Podio odierno sul circuito andaluso completato dal belga Barry Baltus e dall’australiano Senna Agius, rispettivamente secondo e terzo.Quarto posto beffardo per il brasiliano Diogo Moreira, che non è riuscito a completare il sorpasso su Agius al penultimo giro vedendo sfumare la prima top3 della stagione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Moto2: Manuel Gonzalez detta legge anche nelle pre-qualifiche a Lusail. Fuori dalla top 20 gli italiani - Manuel Gonzalez continua a dettare legge in quel di Lusail, tracciato che sta ospitando questo fine settimana il GP del Qatar, quarto appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2. Si tratta di una conferma per l’iberico, già dominante nel primo turno andato in scena nel primo pomeriggio. Il pilota in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP nello specifico ha fermato il cronometro a 1:57.073, regolando di +0. 🔗oasport.it

Moto2, un imbattibile Manuel Gonzalez firma la pole. Vietti nono - Dopo i 15 minuti della Q2 si sono concluse poco fa, sulla pista di Termas de Rio Hondo, le qualifiche della Moto2. Si è cosi decisa la griglia di partenza del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento stagionale del 2025. 18 i piloti che si sono dati battaglia per la pole position che è stata ottenuta da un fantastico Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) con il crono di 1:40.870. Seconda posizione per il britannico Jake Dixon (Boscoscuro VDS Racing Team), primo nelle FP2, con un distacco di 0. 🔗oasport.it

Moto3: Rueda detta subito legge nella FP di Jerez. Lunetta il migliore tra gli italiani - Va in archivio una sessione perlopiù interlocutoria, ma che ha dato già delle indicazioni interessanti, in quel di Jerez de la Frontera, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP della Spagna, appuntamento numero cinque del Motomondiale 2025 di Moto3. Al termine della prima sessione di prove libere, ad imporsi è stato uno dei grandi protagonisti della classe leggera, Josè Antonio Rueda, il quale ha già dimostrato un ottimo passo. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moto2 Argentina: Gonzalez s'impone nelle seconde libere, settimo Arbolino; Moto2: Manuel Gonzalez detta legge anche nelle pre-qualifiche a Lusail. Fuori dalla top 20 gli italiani; Moto2 Gonzalez domina le qualifiche e vola in pole male gli italiani; Moto2: Gonzalez domina le qualifiche e vola in pole, male gli italiani. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Moto2: Manuel Gonzalez detta legge anche nelle pre-qualifiche a Lusail. Fuori dalla top 20 gli italiani - Manuel Gonzalez continua a dettare legge in quel di Lusail, tracciato che sta ospitando questo fine settimana il GP del Qatar, quarto appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2. Si tratta di una ... 🔗oasport.it

Moto2: Gonzalez domina le qualifiche e vola in pole, male gli italiani - Sul circuito di Lusail si sono appena concluse le qualifiche della Moto2, valide per il Gran Premio del Qatar che verrà disputato domani. Manuel Gonzalez ... 🔗oasport.it

Moto2 Qatar: la zampata di Gonzalez, Vietti e Arbolino dispersi - Un venerdì Moto2 in Qatar nel segno di un solo pilota, Manuel Gonzalez. Dopo un GP delle Americhe da dimenticare, lo spagnolo di Intact GP vuole riemergere e si può dire che è certamente partito col ... 🔗corsedimoto.com