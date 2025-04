Abbiamo provato la Switch 2 con Cyberpunk 2077 e tutti gli altri giochi Cosa ci è piaciuto e cosa no

giochi e esperienza d’uso che sull’hardware, ma questa volta ha messo le basi per poter ampliare in modo notevole il parco di titoli giocabili. Cyberpunk, decisamente pesante, gira molto bene.. Dday.it - Abbiamo provato la Switch 2 con Cyberpunk 2077 e tutti gli altri giochi. Cosa ci è piaciuto e cosa no Leggi su Dday.it Meno giocattolosa della prima versione, ma ugualmente sottile e con una ergonomia migliorata. Nintendo come sempre punta più sue esperienza d’uso che sull’hardware, ma questa volta ha messo le basi per poter ampliare in modo notevole il parco di titoli giocabili., decisamente pesante, gira molto bene..

