LIVE Paolini-Sakkari WTA Madrid 2025 in DIRETTA | si parte con la toscana al servizio

DIRETTA LIVE
LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NAKASHIMA DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DI ERRANI-KUDERMETOVA/MERTENS (3° MATCH DALLE 12.00)

30-40 Si spegne in rete il rovescio dell'ateniese.
15-40 Due palle break Sakkari. Si ferma sul nastro il dritto dell'azzurra.
15-30 Dritto incrociato carico di spin vincente della greca.
15-15 Risposta aggressiva e dritto inside out vincente di Sakkari.
15-0 Non passa il dritto dell'ellenica.

PRIMO SET
13:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via al match con la toscana al servizio.
13:02 Accolte dall'applauso del pubblico entrano in campo Jasmine Paolini e Maria Sakkari.
12:57 Ancora qualche minuto di attesa ci separa dall'ingresso in campo delle due protagoniste del match.
12:52 La vincente dell'incontro troverà agli ottavi una tra la kazaka Elena Rybakina e l'ucraina Elina Svitolina.

