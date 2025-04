Nervosa durante un controllo consegna la droga nascosta nel giubbino ai poliziotti

Napolitoday.it - Nervosa durante un controllo consegna la droga nascosta nel giubbino ai poliziotti Leggi su Napolitoday.it Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 persone. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano e.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VIDEO - Vigili travolti da un'auto durante un controllo - Due agenti della Polizia Locale sarebbero stati investiti in via D'Azeglio. Durante un controllo, un automobilista di origini albanesi pregiudicato, nel tentativo di rifiutarsi a un controllo ha investito i due vigili caricandoli sulla parte anteriore della sua auto e tentando la fuga 🔗parmatoday.it

Stacca con un morso una falange ad una poliziotta durante un controllo - AGI - Una poliziotta ha perso una falange dopo che un uomo ha dato in escandescenze e le ha morso un dito durante un controllo nel commissariato di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: l'episodio risale a venerdì sera ma ora è arrivata la denuncia dei sindacati di Polizia che chiedono di mettere fine a quella che definiscono "una mattanza". L'uomo, un 30enne originario del Gambia senza precedenti penali, era stato trovato sprovvisto di biglietto su un treno regionale e portato per l'identificazione in commissariato dove ha seminato il panico, ferendo tre agenti della ... 🔗agi.it

Rosignano, aggredisce gli agenti durante un controllo e danneggia una volante: fermato con il taser e arrestato - Resistenza, violenza, lesioni, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Queste le accuse che hanno portato all'arresto di un 20enne origine tunisina senza fissa dimora nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio. Il giovane infatti si sarebbe scagliato con calci e pugni contro gli agenti... 🔗livornotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nervosa durante un controllo consegna la droga nascosta nel giubbino ai poliziotti; Lo stress psicologico nella gig economy: un nuovo agente patogeno, invisibile e strutturalmente trasmissibile; Dalla salute dei piloti alla gestione dello stress nel controllo del traffico aereo: i temi forti del 34° congresso di Aimas. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Durante un controllo stradale consegna sei dosi di droga, in casa ne nascondeva oltre 40: arrestato - Durante un controllo su strada, i militari hanno fermato un’auto condotta da un giovane italiano. L’uomo, molto nervoso e sollecito nel rispondere, ha immediatamente consegnato 5 dosi di cocaina e una ... 🔗nordest24.it