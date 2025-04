Un lancio di palloncini bianchi per Chiara e Simone | gli amici dei due ragazzi si danno appuntamento a Volvera

Un lancio di palloncini bianchi per salutare Chiara Spatola e Simone Sorrentino, i due giovani uccisi a Volvera giovedì 24 aprile 2025. L'appuntamento è per domani sera – lunedì 28 aprile 2025 – alle ore 21 presso il parcheggio delle giostre che si trova in piazza Pertini a Volvera.

