Dongo | neofascisti sul lungolago commemorano gli 80 anni dalla morte di Mussolini

Un centinaio di militanti di estrema destra si sono trovati sul lungolago del paese dove il Duce fu catturato il 27 aprile 1945. Nelle vicinanze contromanifestazione organizzata dall'Anpi.

Dongo: neofascisti ricordano Benito Mussolini con il saluto romano nell’ottantesimo della morte - Dongo, 27 aprile 2025 – Mattinata movimentata sul lago di Como. Oggi, domenica 27 aprile, come ogni anno, si sono ritrovati fra Dongo e Giulino di Mezzegra, località lacustri i cui nomi sono destinati a rimanere per sempre scolpite nella storia d’Italia, militanti di gruppi e gruppuscoli di estrema destra ed esponenti delle associazioni antifasciste, Anpi in primis. Su fronti, ovviamente, opposti. 🔗ilgiorno.it

