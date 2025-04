Cremonese replica al Pd sul piano di risanamento acustico | Non accettiamo lezioni da chi ha curato solo interessi di parte

replica dell'assessore comunale Alfredo Cremonese alle parole dei consiglieri del Pd Piero Giampietro e Giovanni Di Iacovo relative al piano di risanamento acustico del Comune e alle restrizioni applicate ai locali della movida. I consiglieri d'opposizione avevano duramente criticato il. Ilpescara.it - Cremonese replica al Pd sul piano di risanamento acustico: "Non accettiamo lezioni da chi ha curato solo interessi di parte" Leggi su Ilpescara.it Arriva ladell'assessore comunale Alfredoalle parole dei consiglieri del Pd Piero Giampietro e Giovanni Di Iacovo relative aldidel Comune e alle restrizioni applicate ai locali della movida. I consiglieri d'opposizione avevano duramente criticato il.

