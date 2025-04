Picchiano un 30ene per rapinarlo del cellulare | un arresto e caccia ai due complici

Viareggio (Lucca), 27 aprile 2025 – Un arrestato e due complici ricercati dalla polizia nel gruppetto di tre nordafricani che due notti fa ha rapinato in strada a Viareggio (Lucca) un 30enne, finito al pronto soccorso per i colpi ricevuti.Il terzetto gli ha preso l'i-Phone colpendolo con una bottiglia. Uno di questi è un 22enne arrestato dalla polizia dopo che era stato trovato con alcuni grammi di droga nei pantaloni ed è stato accompagnato nel carcere di San Giorgio di Lucca in attesa della convalida del fermo. Gli altri due sono fuggiti con il telefonino e sono ricercati anche in base alla descrizione disponibile. L'aggredito è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale 'Versilia' dove gli hanno diagnosticato cinque giorni di prognosi. La stessa notte poi c'è stata una rissa tra stranieri in zona largo Risorgimento dove si sono affrontati giovani anche con bastoni, ma all'arrivo della polizia si erano tutti dileguati.

