Incendio in via Sineo a Torino a fuoco 5 automobili l' androne di un palazzo e la facciata

Incendio questa mattina - domenica 27 aprile 2025 - in via Riccardo Sineo a Torino. Le fiamme - che potrebbero essere state generate da un cortocircuito in una vettura parcheggiata - hanno coinvolto cinque vetture e l'androne di un palazzo adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

