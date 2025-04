Errore medico ad Arezzo | risarciti con 800mila euro i familiari di un 81enne reso invalido da una biopsia

800mila euro, a cui si aggiungono 49mila euro di spese legali: è quanto dovrà versare l’Asl Toscana sud est alla vedova e ai due figli di un uomo di 81 anni di Arezzo, deceduto nel 2020 dopo due anni vissuti in condizioni di invalidità gravissima causata da un Errore medico. La decisione è stata emessa dal Tribunale di Arezzo, che ha riconosciuto il danno morale subito dai familiari.I fatti risalgono al febbraio 2018, quando l’anziano, già sofferente di enfisema e osteoporosi, si era rivolto all’ospedale San Donato di Arezzo per indagare alcuni sintomi polmonari sospetti. Gli venne diagnosticato un tumore polmonare e fu ricoverato nel reparto di pneumologia per ulteriori approfondimenti.Durante una procedura di agobiopsia percutanea, tuttavia, si verificò un grave incidente: il paziente fu colpito da un arresto cardiocircolatorio, riportando danni cerebrali irreversibili che lo resero invalido al 90%. Lortica.it - Errore medico ad Arezzo: risarciti con 800mila euro i familiari di un 81enne reso invalido da una biopsia Leggi su Lortica.it Un risarcimento di, a cui si aggiungono 49miladi spese legali: è quanto dovrà versare l’Asl Toscana sud est alla vedova e ai due figli di un uomo di 81 anni di, deceduto nel 2020 dopo due anni vissuti in condizioni di invalidità gravissima causata da un. La decisione è stata emessa dal Tribunale di, che ha riconosciuto il danno morale subito dai.I fatti risalgono al febbraio 2018, quando l’anziano, già sofferente di enfisema e osteoporosi, si era rivolto all’ospedale San Donato diper indagare alcuni sintomi polmonari sospetti. Gli venne diagnosticato un tumore polmonare e fu ricoverato nel reparto di pneumologia per ulteriori approfondimenti.Durante una procedura di agopercutanea, tuttavia, si verificò un grave incidente: il paziente fu colpito da un arresto cardiocircolatorio, riportando danni cerebrali irreversibili che lo reseroal 90%.

