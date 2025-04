Non dire ca***te Tensione alle stelle ad Amici 24 | Alessandra Celentano e Emanuel Lo ai ferri corti Maria De Filippi interviene

Amici”, trasmesso sabato 26 aprile, gli animi si sono accesi tra due figure chiave del programma, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La scintilla che ha innescato la discussione è stata l’esibizione del ballerino Francesco Fasano. Alessandra Celentano, inizialmente, ha riconosciuto i progressi del giovane, ma ha poi evidenziato delle carenze: “Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi”. Queste parole hanno provocato una reazione immediata da parte di Emanuel Lo.L’arte contro la tecnica: un dibattito accesoIl coreografo non ha esitato a contraddire la collega, sostenendo con fermezza: “Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte”. Il confronto è rapidamente degenerato, con la Celentano che ha risposto piccata: “Non dire stupidaggini. Thesocialpost.it - “Non dire ca***te”. Tensione alle stelle ad Amici 24: Alessandra Celentano e Emanuel Lo ai ferri corti, Maria De Filippi interviene Leggi su Thesocialpost.it Nel recente episodio di “”, trasmesso sabato 26 aprile, gli animi si sono accesi tra due figure chiave del programma,edLo. La scintilla che ha innescato la discussione è stata l’esibizione del brino Francesco Fasano., inizialmente, ha riconosciuto i progressi del giovane, ma ha poi evidenziato delle carenze: “Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi”. Queste parole hanno provocato una reazione immediata da parte diLo.L’arte contro la tecnica: un dibattito accesoIl coreografo non ha esitato a contradla collega, sostenendo con fermezza: “Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte”. Il confronto è rapidamente degenerato, con lache ha risposto piccata: “Nonstupidaggini.

