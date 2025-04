Valbondione dolore per Flavio Mologni | cade per 100 metri davanti al fratello

metri di quota: morto sul colpo Flavio Mologni, pensionato di 64 anni di Scanzorosciate, in escursione con altri due amici. La famiglia: «In montagna era felice come un bambino». Ecodibergamo.it - Valbondione, dolore per Flavio Mologni: cade per 100 metri davanti al fratello Leggi su Ecodibergamo.it LA TRAGEDIA. Al Curò, 1.780di quota: morto sul colpo, pensionato di 64 anni di Scanzorosciate, in escursione con altri due amici. La famiglia: «In montagna era felice come un bambino».

Su altri siti se ne discute

Escursionista scivola sul sentiero a Valbondione e precipita per 100 metri: morto Flavio Mologni - Flavio Mologni è deceduto nel pomeriggio del 26 aprile dopo essere precipitato per un centinaio di metri. Il 64enne stava percorrendo il sentiero per il rifugio Curò quando è inciampato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Valbondione, inciampa e precipita per 100 metri: morto il 54enne Flavio Mologni - Bergamo, 26 aprile 2025 – Tragedia durante una gita sulle montagne di Valbondione, nella Bergamasca: un uomo è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri. L’allarme è scattato verso le 13. Flavio Mologni, 54enne nato ad Alzano Lombardo e residente a Scanzorosciate, stava percorrendo il sentiero invernale per raggiungere il rifugio Curò a 1900 metri insieme a quattro amici quando sarebbe inciampato e precipitato per circa 100 metri. 🔗ilgiorno.it

Flavio Mologni, l'escursionista morto sulle Orobie davanti al fratello - Un uomo di 64 anni, Flavio Mologni, di Scanzorosciate (Bergamo), è morto nel pomeriggio di sabato a Valbondione, precipitando nella zona del Rifugio Curò (a circa 1900 metri d'altezza). La tragedia non lontano dai confini con la provincia di Sondrio sulle Orobie. La morte Secondo la prima... 🔗sondriotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Valbondione, dolore per Flavio Mologni: cade per 100 metri davanti al fratello; Valbondione inciampa e precipita per 100 metri | morto il 54enne Flavio Mologni; Scivola sul sentiero che porta al Curò Flavio Mologni muore a 64 anni; Scivola sul sentiero che porta al Curò e precipita per 100 metri | muore 54enne. 🔗Cosa riportano altre fonti

Valbondione, Flavio Mologni muore precipitando dal sentiero del Rifugio Curò davanti al fratello - È morto sulle Orobie, le montagne a cui era più legato, precipitando sotto gli occhi di due amici e del fratello Maurizio, che con lui condividevano la passione per le escursioni: se n’è andato così, ... 🔗milano.repubblica.it

Flavio Mologni, 54 anni, precipita per più di cento metri e muore - Flavio Mologni, 54 anni, precipita per più di cento metri e muore. La tragedia è avvenuta in montagna nella zona di Valbondione. L'uomo ... 🔗linserto.it

Valbondione, cade per 100 metri davanti al fratello - È una famiglia straziata dal dolore quella di Flavio Mologni, il 64enne di Scanzorosciate morto sabato 26 aprile alle 12.45 in un tragico incidente in montagna, a Valbondione, mentre camminava in ... 🔗ecodibergamo.it