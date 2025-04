Italia il tetto gli crolla sotto i piedi | muore Leonardo Titone a 14 anni gravissimo un altro ragazzo

Leonardo Titone, 14 anni, ha perso la vita cadendo da un’altezza di circa dieci metri all’interno di un vecchio edificio abbandonato. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, Leonardo era già stato in quel luogo altre volte, sempre accompagnato da amici. I carabinieri hanno ascoltato i presenti e i sanitari che hanno soccorso un altro ragazzino, 13 anni, rimasto ferito a una gamba.Gli investigatori hanno ricostruito che il gruppo, composto da almeno cinque giovanissimi, si era introdotto nell’ex stabilimento del vino nonostante fossero presenti chiari segnali di divieto d’accesso. La loro intenzione era semplicemente quella di esplorare, un gioco che si è trasformato in incubo. Thesocialpost.it - Italia, il tetto gli crolla sotto i piedi: muore Leonardo Titone a 14 anni, gravissimo un altro ragazzo Leggi su Thesocialpost.it Un pomeriggio come tanti si è trasformato in tragedia per un gruppo di ragazzini, protagonisti inconsapevoli di una storia dolorosa., 14, ha perso la vita cadendo da un’altezza di circa dieci metri all’interno di un vecchio edificio abbandonato. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze,era già stato in quel luogo altre volte, sempre accompagnato da amici. I carabinieri hanno ascoltato i presenti e i sanitari che hanno soccorso unragazzino, 13, rimasto ferito a una gamba.Gli investigatori hanno ricostruito che il gruppo, composto da almeno cinque giovanissimi, si era introdotto nell’ex stabilimento del vino nonostante fossero presenti chiari segnali di divieto d’accesso. La loro intenzione era semplicemente quella di esplorare, un gioco che si è trasformato in incubo.

