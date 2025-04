Corea del Sud cosa sapere delle elezioni presidenziali del 3 giugno

Corea del Sud ha fissato per il 3 giugno le elezioni che porteranno all'elezione del nuovo presidente. La Corte Costituzionale ha infatti confermato l'impeachment dell'ex presidente conservatore e a Seul i partiti stanno entrando nel vivo della campagna elettorale. I nomi più caldi sono quelli di Lee Jae-myung, a capo del Partito Democratico di Corea (Dpk) all'opposizione, e Kim Moon-soo, figura di spicco del Partito del Potere Popolare (Ppp) di Yoon e ministro del Lavoro nel governo uscente. Servirà però ancora del tempo per conoscere i candidati ufficiali in corsa. I loro profili definitivi verranno infatti annunciati solo al termine di serrate primarie interne.Yoon Suk Yeol (Getty Images).I sondaggi danno in vantaggio LeeL'ultimo sondaggio realizzato da Gallup Korea ha registrato un boom di consensi per Lee.

