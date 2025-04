“Insegnate ai vostri figli questa abilità prima che inizino la scuola dell’infanzia” | l’appello di una maestra

scuola dell'infanzia ha spiegato ai genitori che stanno per iscrivere i loro bambini a scuola che è importante che i piccoli arrivino con un'abilità già imparata tra le mura di casa, che mamme e papà Millennials faticano a tramandare. Leggi su Fanpage.it La docente didell'infanzia ha spiegato ai genitori che stanno per iscrivere i loro bambini ache è importante che i piccoli arrivino con un'già imparata tra le mura di casa, che mamme e papà Millennials faticano a tramandare.

Approfondimenti da altre fonti

Paolo Crepet attacca i genitori: “Non dite ‘amore mio’ ai vostri figli, devono scappare” - Paolo Crepet critica le comfort zone create dai genitori: "Siate istruttori di volo per i figli". In un'intervista, lo psichiatra invita a insegnare ai giovani la libertà e l'importanza della fatica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L’appello di Vincenzo Schettini ai genitori: “Non abbiate paura di far sbucciare le ginocchia ai vostri figli” - Vincenzo Schettini, fisico e influencer con oltre un milione e mezzo di follower, ha lanciato un appassionato appello durante l'assemblea annuale di Confartigianato tenutasi a Terni. L'articolo L’appello di Vincenzo Schettini ai genitori: “Non abbiate paura di far sbucciare le ginocchia ai vostri figli” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Scuola di 121 anni rischia di chiudere se non si raggiunge il numero minimo di iscrizioni. L’appello ai genitori: “Scegliete il nostro istituto per i vostri figli” - Una scuola di oltre 121 anni rischia di chiudere a causa del mancato numero di iscritti. Per questo motivo è partito un appello per invitare le famiglie ad iscrivere i propri figli in questi ultimi giorni di iscrizioni a scuola. L'articolo Scuola di 121 anni rischia di chiudere se non si raggiunge il numero minimo di iscrizioni. L’appello ai genitori: “Scegliete il nostro istituto per i vostri figli” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it