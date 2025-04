A tutto Sabatini | Milan i fondi USA non vogliono il direttore sportivo Non dico se mi hanno contattato

Sabatini è intervenuto nel corso della trasmissione Diretta Stadio su 7Gold: `Il problema del Milan sul direttore sportivo. Leggi su Calciomercato.com il dirigente Walterè intervenuto nel corso della trasmissione Diretta Stadio su 7Gold: `Il problema delsul

Se ne parla anche su altri siti

Milan, Scaroni: “Direttore sportivo, stadio, Ibrahimovic e Furlani. Vi dico tutto” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Milan, Walker dice tutto. Rimpianto Maldini? Guler in e Leao out se … - Le parole di Walker e il possibile arrivo di Guler sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Ds Milan: cambia tutto, l’annuncio in diretta - Il futuro dei rossoneri è ancora tutto da scrivere. Ma intanto la priorità è al direttore sportivo e in queste ore c’è una novità molto importante Chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan? A questa domanda è davvero molto difficile dare una risposta. Fino a qualche giorno fa sembrava essere Paratici. L’accordo di massima tra i rossoneri e il dirigente era stato trovato. Poi il fatto di non poter aggirare la squalifica fino al 20 luglio ha riportato Furlani sui propri passi. 🔗rompipallone.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A tutto Sabatini: “Milan, i fondi USA non vogliono il direttore sportivo. Non dico se mi hanno contattato”; Sabatini: Milan, Tare è all'altezza e Allegri è sempre l'uomo giusto. Giuntoli? Il problema della Juventus è stato un altro; ESCLUSIVA MN - Walter Sabatini: Milan, Tare ottima scelta. La Lazio beneficia ancora del suo lavoro; MN - W. Sabatini: In America o nel circuito dei fondi non si rendono conto che il direttore sportivo.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

A tutto Sabatini: “Milan, i fondi USA non vogliono il direttore sportivo. Non dico se mi hanno contattato” - il dirigente Walter Sabatini è intervenuto nel corso della trasmissione Diretta Stadio su 7Gold: `Il problema del Milan sul direttore sportivo riguarda i fondi. 🔗calciomercato.com

Sabatini: "Milan, Tare è all'altezza e Allegri è sempre l'uomo giusto. Giuntoli? Il problema della Juventus è stato un altro" - Walter Sabatini a tutto campo: dalla stagione del Milan a quella della Juventus, passando per il futuro dei due club. L`esperto dirigente ... 🔗msn.com

MN - W. Sabatini: "In America o nel circuito dei fondi non si rendono conto che il direttore sportivo non è solo un mercante" - Accelerata Milan-Tare. L'ex Lazio è balzato in pole position per il ruolo di direttore sportivo dei rossoneri e potrebbero pertanto esserci novità a breve. Ne abbiamo parlato con ... 🔗milannews.it