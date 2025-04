Arriva la Upim ad Arco | sarà al posto dell' Orvea e cerca lavoratori

dell’Orvea di Arco in via 24 maggio era stata accolta non senza dispiacere dalla comunità dell’Alto Garda, con l’abbassamento delle saracinesche che aveva lasciato parecchi cittadini sbigottiti e dispiaciuti.Ebbene, gli spazi lasciati liberi dal negozio si. Trentotoday.it - Arriva la Upim ad Arco: sarà al posto dell'Orvea e cerca lavoratori Leggi su Trentotoday.it Alcuni mesi fa, la chiusuradiin via 24 maggio era stata accolta non senza dispiacere dalla comunità’Alto Garda, con l’abbassamentoe saracinesche che aveva lasciato parecchi cittadini sbigottiti e dispiaciuti.Ebbene, gli spazi lasciati liberi dal negozio si.

Approfondimenti da altre fonti

NASpI di Marzo 2025: Quando Arriva il Pagamento ad Aprile? - Se non avete ricevuto in questi primi giorni di aprile il pagamento della NASpI di Marzo 2025 non preoccupatevi… I pagamenti della NASpI di marzo 2025 inizieranno ufficialmente dal 7 aprile 2025; tuttavia, gli accrediti avverranno in modo scaglionato, quindi non tutti i beneficiari riceveranno il pagamento nello stesso giorno. Alcuni potrebbero vedere l’importo accreditato sul [...] 🔗mondouomo.it

Pagamento Naspi ad aprile 2025, quando arriva: consulta le date - Pagamento Naspi ad aprile 2025, ecco quando arriva: consulta le date I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS , con accrediti previsti tra il 10 e il 15 aprile per chi già percepisce il sussidio. Per coloro che hanno presentato una nuova domanda o recentemente ottenuto l’approvazione, i pagamenti potrebbero essere posticipati. 🔗feedpress.me

Màkari 4: la nuova stagione arriva ad aprile su Rai1 - La quarta stagione di Màkari debutterà su Rai1 ad aprile, riportando sullo schermo le avventure di Saverio Lamanna. Le riprese, concluse a dicembre 2024, hanno visto il ritorno di Claudio Gioè (Saverio Lamanna), Ester Pantano (Suleima) e Domenico Centamore (Piccionello), insieme a nuovi volti nel cast. La serie, sostenuta anche dalla Regione Siciliana, continuerà a mescolare giallo e commedia, con la splendida Sicilia come sfondo. 🔗laprimapagina.it

Cosa riportano altre fonti

?? Arriva la Upim in città: sarà al posto dell'Orvea e cerca lavoratori; Upim al posto dell'Orvea : subito otto posti di lavoro a tempo indeterminato - Riva - Arco; Arco: al posto Orvea arriva Upim; Upim al posto dell'Orvea : subito otto posti di lavoro a tempo indeterminato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Arriva la Upim ad Arco: sarà al posto dell'Orvea e cerca lavoratori - Alcuni mesi fa, la chiusura dell’Orvea di Arco in via 24 maggio era stata accolta non senza dispiacere dalla comunità dell’Alto Garda, con l’abbassamento delle saracinesche che aveva lasciato parecchi ... 🔗trentotoday.it