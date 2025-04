Michael chi è il figlio di Francesco Baccini | L’evento più sconvolgente della mia vita

figlio di Francesco Baccini è Michael, arrivato da una relazione con una ragazza della quale aveva perso i contatti, che in seguito ha contatto il cantautore rivelando la paternità del bambino che all’epoca aveva poco meno di tre anni.Oggi l’artista ligure sarà ospite di Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata da Mara Venier. In un intervento a Oggi è un altro giorno, il cantautore aveva ripercorso il momento nel quale aveva scoperto di essere diventato genitore: “È stato L’evento più sconvolgente della mia vita: sono tornato a casa e ho trovato una lettera con una fotografia dentro e, di colpo, sono diventato un ragazzo-padre. Michael è figlio mio e di una ragazza con cui avevo avuto una relazione, ma poi avevamo perso i contatti“Il figlio di Michael Baccini: la scoperta del cantautoreIn diverse interviste ha continuato a parlare dei momenti vissuti a seguito della rivelazione della ragazza e di come ha improntato la conoscenza con il figlio: “Lo shock è stato enorme anche perché era evidente che fosse mio figlio, perché è praticamente un mio clone. Metropolitanmagazine.it - Michael, chi è il figlio di Francesco Baccini: “L’evento più sconvolgente della mia vita” Leggi su Metropolitanmagazine.it Ildi, arrivato da una relazione con una ragazzaquale aveva perso i contatti, che in seguito ha contatto il cantautore rivelando la paternità del bambino che all’epoca aveva poco meno di tre anni.Oggi l’artista ligure sarà ospite di Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata da Mara Venier. In un intervento a Oggi è un altro giorno, il cantautore aveva ripercorso il momento nel quale aveva scoperto di essere diventato genitore: “È statopiùmia: sono tornato a casa e ho trovato una lettera con una fotografia dentro e, di colpo, sono diventato un ragazzo-padre.mio e di una ragazza con cui avevo avuto una relazione, ma poi avevamo perso i contatti“Ildi: la scoperta del cantautoreIn diverse interviste ha continuato a parlare dei momenti vissuti a seguitorivelazioneragazza e di come ha improntato la conoscenza con il: “Lo shock è stato enorme anche perché era evidente che fosse mio, perché è praticamente un mio clone.

