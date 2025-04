Ascoli due striscioni intimidatori contro la fornaia che ha esposto la scritta antifascista Pd | Perché tace il sindaco Fdi?

Due scrittee sono comparse adPiceno dopo che Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” ha affisso un lenzuolo con messaggioall’ingresso del suo negozio ed è stata identificata dalle forze dell’ordine. “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore”, è la frase,con vernice nera, dell’ultimo striscione affisso nel corso della notte in viale De Gasperi, vicino ai giardini pubblici. Ieri, 26 aprile, ne era comparso un altro in via Luigi Marin, ad un centinaio di metri dalla sede della Questura,nera in stampatello ‘L’assalto ai forni’, con l’assalto cancellato.Roiati, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione e come ogni anno, avevail suo manifesto e ricevuto per due volte la visita della polizia che ha poi chiesto la sua identificazione.