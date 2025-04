CLAMOROSO A RAI 1 | Condurrà Elisa Isoardi | Ribaltone nel programma di punta dell’emittente

Elisa Isoardi che Condurrà un programma di punta. Elisa Isoardi, nata a Cuneo nel 1982, ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato a concorsi di bellezza come Miss Italia nel 2000. I suoi primi passi in televisione l'hanno vista come inviata in diversi programmi, mostrando da subito una versatilità che l'avrebbe contraddistinta negli anni successivi.La sua carriera ha avuto una svolta con la conduzione di programmi di successo sulla Rai. Ha affiancato Franco Di Mare in "Unomattina" e ha condotto diverse edizioni de "La prova del cuoco", diventando un volto familiare per il pubblico italiano grazie alla sua spontaneità e passione per la cucina.Negli ultimi anni, Elisa Isoardi ha continuato a essere una presenza costante nel panorama televisivo italiano.

