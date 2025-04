Tragedia sui binari travolta dal treno e morta giovanissima Era con i parenti in stazione

Lasi è consumata nella serata del 25 aprile, in unaferroviaria di Milano, trasformando in dramma una tranquilla attesa di un. Una ragazza di soli 17 anni, che si trovava insieme al cugino di 41 anni e al figlio 12enne di lui, stava aspettando il convoglio che l’avrebbe riportata a casa, a Stradera. L’atmosfera era rilassata e familiare fino a quando, per passare il tempo, la giovane ha deciso di prendere in prestito il monopattino del cuginetto e muoversi lungo la banchina delo 2. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare l’esito di quel momento di leggerezza.Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si è allontanata percorrendo qualche metro e, senza accorgersi dei pericoli, è entrata nell’area di un cantiere attivo nei pressi dei. La situazione è precipitata quando, mentre si trovava all’interno della zona interdetta, si è avvicinato ilregionale 25081.