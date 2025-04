Il racconto di un’enigmatica ragazza in fiore

Iodonna.it - Il racconto di un’enigmatica ragazza in fiore Leggi su Iodonna.it ARSAGenere: romanzo di formazione ?? 12Regia: Masbedo. Con Gala Zohar Martinucci, Jacopo Olmo Antinori, Tommaso Ragno, Lino Musella Nel film “Generazione romantica” 20 anni di trasformazioni della Cina X Leggi anche › Il “Far East Film Festival” torna a Udine dal 24 aprile al 2 maggio Arsa balla da sola, tra la casupola essenziale lontana dalla spiaggia dei turisti (che scruta col binocolo, più curiosa che intimorita), e la capsula-laboratorio dove trasforma i rifiuti che il mare restituisce in sculture.

