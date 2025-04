Pronostico Eyupspor-Galatasaray | allungo per lo scudetto

Eyupspor-Galatasaray è una partita valida per la trentatreesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Due punti di vantaggio sul Fenerbahce che potrebbero diventare cinque alla fine di questa partita. E, tutto lascia presagire, che andrà proprio così. Il Galatasaray ha ormai il campionato in mano, soprattutto se nel tardo pomeriggio di oggi dovesse arrivare un'affermazione importante contro una squadra che è poco fuori la zona Europa ma che ha poche possibilità di entrarci. Quindi i padroni di casa, quello che dovevano fare in questa stagione lo hanno già fatto. E di certo non si metteranno in mezzo nella corsa al titolo.Pronostico Eyupspor-Galatasaray: allungo per lo scudetto (Lapresse) – Ilveggente.itMa se anche lo volessero fare, allora in questo caso il Galatasaray passerà in trasferta mettendo in campo tutte quelle qualità tecniche e fisiche che stanno permettendo di essere primi in classifica e battere in più di un'occasione il Fenerbahce, l'altra squadra che ha cercato di prendere il titolo ma che fino al momento ha fallito miseramente.

