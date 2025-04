Cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli | intitolazioni eventi e manifestazioni pro e contro

Cinquant'anni fa moriva Sergio Ramelli, studente e militante del Fronte della Gioventù, deceduto dopo oltre un mese di agonia, in seguito alle ferite riportate durante l'aggressione a colpi di chiave inglese da parte di un gruppo di Avanguardia Operaia. Era il 29 aprile 1975. Le intitolazioniPer la ricorrenza sono in programma una lunga serie di intitolazioni ed eventi non senza code polemiche, come già avvenuto con la nuova targa collocata lo scorso 13 marzo (giorno esatto dell'aggressione) nell'istituto Molinari di Milano, la scuola che il diciottenne aveva frequentato.Domani, lunedì 28 aprile, Sesto San Giovanni dedicherà a lui e a Enrico Pedenovi, consigliere provinciale dell'Msi di Milano ucciso da un commando di Prima Linea il 29 aprile 1976, lo slargo fra via Cadorna e via Cavallotti, e Novate Milanese un cippo, mentre martedì Cinisello Balsamo gli intitolerà una piazza e Trezzano sul Naviglio una via.

A 40 anni dalla morte di Sergio Cosmai, il direttore del carcere che sfidò i boss e pagò con la vita - AGI - C'era un adesivo sulla sua Fiat 500 gialla. Un simbolo piccolo, eppure enorme: un fucile spezzato da una pedata, emblema degli obiettori di coscienza. "Gliel'avevo regalato io”, racconta Tiziana Palazzo, "perché rappresentava perfettamente ciò in cui credeva: la non violenza, la giustizia, la legalità". Comincia così, a 40 anni dalla sua morte, il racconto che fa all'Agi la moglie di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza, assassinato il 12 marzo del 1985. 🔗agi.it

Sergio Ramelli, al Molinari nuova targa a 50 anni dalla morte: “Ucciso per le sue idee, era un ragazzo innocente” - Milano, 13 marzo 2025 – Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara oggi si è recato all’istituto Molinari di Milano per affiggere una targa in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù aggredito 50 anni fa da Avanguardia Operaia. Ferito gravemente nell'agguato del 13 marzo in via Paladini, mentre stava rientrando a casa, Ramelli morì in ospedale il 29 aprile 1975, pochi mesi prima del suo diciannovesimo compleanno. 🔗ilgiorno.it

Cinquant’anni di Parco del Ticino - La storia del Parco del Ticino: 50 anni di difesa e bellezza. Da oggi al 4 maggio 2025, Casa Giacobbe ospita una mostra su una delle aree naturalistiche più preziose del nostro territorio. Allestita in via IV Giugno 80, la mostra propone un percorso attraverso dodici pannelli che raccontano – con documenti inediti, immagini d’epoca e opere originali – mezzo secolo di battaglie, idee e passione civile. 🔗ilgiorno.it

Cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli: intitolazioni, eventi e manifestazioni (pro e contro) - La Regione ha organizzato un incontro a cui parteciperà, fra gli altri, lo scrittore torinese Giuseppe Culicchia, autore di “Uccidere un fascista”. Sul fronte dell’ordine pubblico riflettori puntati s ... 🔗ilgiorno.it

Sergio Ramelli 50 anni dopo, il videomessaggio di Giorgia Meloni e il raduno con saluto fascista. Spunta anche una “runa nazista” - Lunedì convegno in Regione: intervento della premier. E la musica di Ruggeri. Martedì il corteo dell’estrema destra: previsti alla fiaccolata oltre duemila militanti, il doppio dell’anno scorso ... 🔗msn.com

A 40 anni dalla morte di Sergio Cosmai, il direttore del carcere che sfidò i boss e pagò con la vita - Comincia così, a 40 anni dalla sua morte, il racconto che fa all’Agi la moglie di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza, assassinato il 12 marzo del 1985. Morì il giorno successivo ... 🔗msn.com