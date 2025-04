Addio Yildiz affare da 100 milioni | bye Juve

Juventus saluterà il talentoso Kenan Yildiz, il quale potrebbe essere il protagonista di un affare da ben 100 milioni di euro: i dettagli.Una stagione di alti e bassi, propedeutica a una rifondazione profonda che sarà realizzata sicuramente dalla dirigenza della Juventus durante l'estate. Dopo la decisione di interrompere il rapporto professionale con mister Thiago Motta, il club ha optato per Igor Tudor, il quale però a oggi non dovrebbe costituire la scelta anche per la prossima annata. Tutto sarà rimescolato e scenari non vanno esclusi. Di sicuro il club opererà con nuovi ingressi in rosa e per fare ciò avrà bisogno di ingenti risorse economiche.Addio Yildiz, affare da 100 milioni: bye Juve (LaPresse) – tvplay Si apre così lo scenario della cessione di Kenan Yildiz, uno dei calciatori bianconeri indubbiamente più appetibili sul fronte del calciomercato.

