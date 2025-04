Internews24.com - Infortunio Thuram, la sua titolarità col Barcellona è un azzardo e ora Inzaghi trema! Il punto

, la suacolè une ora! Ilsulle condizioni del numero 9 dell’InterLe preoccupazioni maggiori in casa Inter riguardano le condizioni fisiche di Marcus, ancora alle prese con l’alla coscia. La speranza dei nerazzurri, dopo il forfait ormai certo per la gara di oggi contro la Roma, era di poterlo recuperare per la gara di mercoledì in Champions League contro il. Tale speranza, però, si fa sempre più complicata. Come conferma anche Sport Mediaset, infatti, nella giornata di ieri il centravanti francese ha svolto ancora una volta lavoro personalizzato e qualche piccola corsetta sul campo, aprendo una porticina di speranza sul rientro in gruppo nella giornata di oggi. Non essendo ancora tornato regolarmente in gruppo, si fa fatica a pensare che possa essere disponibile contro i blaugrana: in ogni caso saranno decisive le sensazioni dello stesso calciatore nei prossimi giorni.