Notte di follia sparatoria in piazza | Salvatore Massimo e Andrea morti giovanissimi

Notte tra sabato e domenica, Monreale ha perso Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, tre ragazzi che avevano ancora tutto da vivere.Turdo, 23 anni, e Miceli, 26, erano cugini, fratelli nell’anima oltre che nel sangue. Lavoravano fianco a fianco nella ditta di carpenteria del padre di Andrea. Pirozzo si dava da fare come corriere, rincorrendo sogni e opportunità.La comunità è sconvolta, e il dolore corre sui social, dove un amico ha lasciato un messaggio che spezza il cuore:«Tre pezzi del mio cuore. non meritavate questo assolutamente, tre ragazzi d’oro, spero che possiate riposare in pace. insieme fin da piccolini e oggi mi lasciate così. cugini».Poche ore prima della tragedia, Salvatore aveva postato un selfie su Instagram, nudo davanti allo specchio, con la musica di Sfera Ebbasta e Shiva in sottofondo. Thesocialpost.it - Notte di follia, sparatoria in piazza: Salvatore, Massimo e Andrea morti giovanissimi Leggi su Thesocialpost.it Erano cresciuti insieme, legati da un’amicizia profonda che nessuno avrebbe mai potuto spezzare. E invece, nellatra sabato e domenica, Monreale ha persoTurdo,Miceli ePirozzo, tre ragazzi che avevano ancora tutto da vivere.Turdo, 23 anni, e Miceli, 26, erano cugini, fratelli nell’anima oltre che nel sangue. Lavoravano fianco a fianco nella ditta di carpenteria del padre di. Pirozzo si dava da fare come corriere, rincorrendo sogni e opportunità.La comunità è sconvolta, e il dolore corre sui social, dove un amico ha lasciato un messaggio che spezza il cuore:«Tre pezzi del mio cuore. non meritavate questo assolutamente, tre ragazzi d’oro, spero che possiate riposare in pace. insieme fin da piccolini e oggi mi lasciate così. cugini».Poche ore prima della tragedia,aveva postato un selfie su Instagram, nudo davanti allo specchio, con la musica di Sfera Ebbasta e Shiva in sottofondo.

Su altri siti se ne discute

Notte di follia, sparatoria in piazza: Salvatore, Massimo e Andrea morti giovanissimi - È tragico il bilancio della violenza esplosa nella notte, con tre morti e due feriti. Il fatto è avvenuto nei pressi di una piazza molto frequentata, dove un centinaio di persone si trovava per trascorrere una serata di festa. Le vittime sono Massimo Pirozzo, 25 anni, Salvatore Turdo, 24 anni, e Andrea Miceli, 34 anni, quest’ultimo deceduto poche ore dopo il ricovero all’ospedale. I feriti, invece, hanno 24 e 16 anni. 🔗thesocialpost.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Incidente e sparatoria tra la Milano-Meda e Seveso, giallo su due richieste di soccorso nella notte - Un incidente dai contorni ancora poco chiari ha avuto luogo nella notte tra martedì e mercoledì lungo la Milano-Meda, nel tratto tra Varedo e Bovisio Masciago: la prima richiesta di soccorsi parlava di sparatoria, così come quella successiva, 8 minuti dopo, partita da Seveso. Due chiamate al 112 ravvicinate con indicazione sparatoria tra la Milano-Meda [...] 🔗ilnotiziario.net

Ne parlano su altre fonti

Notte di follia a Monreale, sparatoria in piazza: morti tre giovani, due gravemente feriti; Notte di follia a Monreale, sparatoria in piazza: morti due giovani; Follia tra giovanissimi. Sparatoria in piazza a Monreale, tre morti e due feriti; Una notte di follia e tre giovani uccisi a colpi di pistola: chi sono le vittime. 🔗Cosa riportano altre fonti

Monreale, sparatoria in piazza dopo una lite: il drammatico bilancio - La scorsa notte a Monreale, Palermo, è andata in scena una sparatoria in piazza. Al momento della sparatoria c’erano almeno 100 persone per trascorrere il sabato sera. Secondo una prima ricostruzione, ... 🔗notizie.it

Notte di follia, sparatoria in piazza: Salvatore, Massimo e Andrea morti giovanissimi - È tragico il bilancio della violenza esplosa nella notte, con tre morti e due feriti. Il fatto è avvenuto nei pressi di una piazza molto frequentata, ... 🔗thesocialpost.it

Notte di follia a Monreale, sparatoria in piazza: morti tre giovani, due gravemente feriti - A perdere la vita un 23enne e un 26enne arrivati all'ospedale Ingrassia in condizioni disperati. Un terzo, Andrea Miceli di 26 anni è deceduto al Civico dopo qualche ora. Feriti un 33enne a una gamba ... 🔗palermotoday.it