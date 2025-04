Thesocialpost.it - L’eredità di Papa Francesco svelata dal cardinale: ”Ha voluto così”

In un clima di profonda commozione, ilPietro Parolin ha presieduto in piazza San Pietro la celebrazione della seconda domenica di Pasqua, che coincide anche con il secondo giorno dei novendiali, i nove giorni di preghiera in suffragio delscomparso. Il porporato ha aperto la sua omelia con parole intense: “Orfani, soli, smarriti, minacciati e indifesi” –si sentivano i discepoli dopo la morte di Gesù, e questo stesso sentimento, ha detto, pervade oggi la Chiesa e il mondo intero.Una folla di adolescenti, arrivati da ogni parte del mondo per il Giubileo loro dedicato, ha gremito la piazza e via della Conciliazione. “avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi”, ha ricordato Parolin, tra lunghi applausi. La messa prevista per i ragazzi è stata sostituita dalla celebrazione in memoria di Bergoglio.