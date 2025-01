Ilfattoquotidiano.it - ChatGPT in down: migliaia di utenti segnalano il malfunzionamento del servizio di intelligenza artificiale. L’azienda OpenAI: “Problema risolto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spiacevole sorpresa per chiunque abbia provato ad usarenel corso della mattinata di oggi, 23 gennaio. La nota piattaforma basata sull’sviluppata da, infatti, è stata inin tutto il mondo, sembra per alcune ore.le segnalazioni deglie delle aziende di ogni parte del globo che hanno lamentato undel sito.Quasi chiunque abbia provato ad entrare sunelle ultime ore, infatti, non ha avuto la possibilità di sfruttare il famoso chat bot. E sugli schermi degliè comparsa la dicitura: “503 Service Temporarily Unavailable” o, ancora, “Bad Gateway”, ad indicarne l’inaccessibilità. In sostanza, la piattaforma è sembrata inagibile per i consumatori di tutto il mondo, compresi coloro che sono abbonati al