ChatGPT down | l’intelligenza artificiale di Open AI non funziona da qualche ora Cosa è successo

Il 23 gennaio 2025,ha subito un'interruzione globale che ha colpito migliaia di utenti. A partire dalle 12:30, molti hanno segnalato l'impossibilità di ricevere risposte dal chatbot, nonostante il sito web fosse parzialmente accessibile. Gli utenti che riuscivano a collegarsi al sito ricevevano messaggi di error e come "Internal Server Error" o "Bad Gateway", mentre altri vedevano il messaggio "50 3 Service Temporarily Unavailable" . Anche gli abbonati paganti non erano esenti da questi problemi, evidenziando l'impatto diffuso dell'interruzione. Cause dell'Interruzione Le interruzioni come quella di oggi sono spesso attribuite a un'elevata domanda di servizio.AI ha già affrontato situazioni simili in passato; ad esempio, a dicembre 2024, il servizio aveva confermato problemi simili attraverso il social media X.