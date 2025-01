Zonawrestling.net - AEW: Crazzy Steve debutta in un dark match

Questo inizio di 2025 è stato ricco di rumor e di news legate a rinnovi e scadenze di contratti, in tutte le compagnie, e sicuramente la TNA è la federazione che rischia, più delle altre, di perdere tanti nomi importanti. E tra Jordynne Grace ormai destinata alla WWE, Josh Alexander che ha annunciato il suo addio, PCO che va fuori script per attaccare la federazione, e i rumor legati ad altre scadenze, un’apparizione nella puntata di AEW Dynamite di ieri sera sembra aver confermato un altro addio.Il debutto in unDopo la puntata di ieri sera, infatti, è andato in scena unche vedeva sfidarsi Serpentico e, che fino a pochi giorni fa era parte del roster della TNA. L’ex campione Digital Media ha fatto così il suo debutto per la compagnia – seppur non trasmesso in tv – dando il la a commenti che lo vogliono lontano in maniera definitiva dalla TNA.