Calciomercato.it - Morata non segna, Gimenez sì: doppio segnale al Milan

L’attaccante spagnolo ha lasciato il campo al 63esimo: ecco la sua prestazione, ben diversa da quella del calciato del FeyenoordE’ finita al diciottesimo del secondo tempo la partita di Alvaro. L’attaccante, tornato titolare dopo la squalifica e l’infortunio che gli avevano fatto saltare la trasferta di Torino, contro la Juventus, non è stato certo autore di una grande prestazione.nonsì:le al(LaPresse) – Calciomercato.itIl suo-Girona si chiude così senza reti. L’attaccante al 22 gennaio è dunque a sei centri stagionali, frutto di cinque gol in Serie A e solo uno in Champions League, quello pesantissimo di Madrid. Numeri non certo da grande bomber. Stasera così gli applausi di San Siro sono arrivati grazie ai suoi soliti ripiegamenti difensivi, con cui dà una grande mano alla squadra.