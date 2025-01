.com - Pisa: false fatture e riciclaggio. Sequestrati 127 milioni. Indagate 63 persone

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di, a partire dal 2020 ad oggi, hanno permesso di individuare, sempre secondo l'accusa, un'associazione per delinquere finalizzata alla creazione di "società cartiere", riconducibili principalmente a soggetti residenti in provincia di Napoli e Caserta, costituite al solo di scopo di emettereper operazioni inesistenti nei confronti di "società clienti", localizzate in Toscana, Campania, Marche e Veneto, imprese operanti nei settori della pelletteria e delle calzature, così da garantire alle stesse, secondo l'accusa, un'indebita detrazione dell'Iva, la contabilizzazione di un costo indeducibile ed ottenere conseguentemente una cospicua provvista di denaro in contanti, somme sottratta alle casse delle societàL'articolo