Juventusnews24.com - Pagelle Club Brugge Juve: Mbangula e poco altro, deludono Koopmeiners e Nico Gonzalez. E Douglas Luiz… VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata di Champions League 2024/25: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata di Champions League 2024/25Di Gregorio 5.5 – Fa prendere un brutto spavento alla squadra. Si avventura in dribbling, sbaglia il passaggio e spalanca la strada ad una chance colossale poi fallita da Talbi. Per il resto pochi brividi, ma quel pasticcio poteva costare caro.Savona 6 – Ordinato in fascia, in entrambe le fasi. Qualche sgroppata offensiva non gli manca (poca precisione però in qualche cross) mentre in copertura è attento quando ilcalca la sua corsia di competenza.Gatti 6 – La sua avanzata nel finale meritava più fortuna.