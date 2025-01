Ilfogliettone.it - Diffamazione aggravata, Meloni ammessa parte civile nel processo contro Corona

Il Tribunale di Milano ha deciso: la Presidente del Consiglio Giorgiasarànelche vede imputato Fabrizioper. Il caso è nato da un articolo pubblicato nell’ottobre 2023 sul sito Dillingernews.it, in cui l’ex fotografo ipotizzava un presunto “legame affettivo” tra la premier e il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina.La decisione del tribunale è arrivata accogliendo la richiesta dell’avvocato Luca Libra, legale della presidente del Consiglio.ha deciso di costituirsi, considerando l’articolo “falso” e diffamatorio. In caso di condanna dell’imputato, la premier potrà richiedere un risarcimento per il danno reputazionale che ritiene di aver subito a seguito delle dichiarazioni di.Le accuseFabrizioè imputato per, un’accusa che potrebbe comportare conseguenze significative sul piano giudiziario.