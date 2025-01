Vanityfair.it - Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, l'amicizia fra i due italiani arrivati ai quarti degli Australian Open

Il numero uno al mondo ha battuto il danese Rune e un malore che lo ha costretto a chiamare il time out medico. Il torinese arriva per la prima volta alla seconda settimana di uno slam. Fra i tornei del circuito hanno passato molto tempo insieme e hanno cementato il rapporto giocando in doppio in coppa Davis. Possibile una semifinale tutta italiana a Melbourne?